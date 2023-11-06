33-річного переселенця затримали після побиття чоловіка

Шевченківський районний суд Львова визнав винним в замаху на вбивство переселенця Олексія Руденка, який напав на чоловіка у Львові. Між чоловіками виник конфлікт, львів’янин обурювався, що Олексій Руденко говорить російською та не пішов воювати. Під час конфлікту переселенець вдарив львів’янина ножем і він потрапив у реанімацію. Суд призначив Олексію Руденку покарання – сім років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився 14 липня 2022 року у одній з квартир на вул. Топольній у Львові. Уродженець Лисичанська, 33-річний Олексій Руденко разом з колегою робив ремонт у одній з квартир на цій вулиці. За даними слідства, між чоловіками виник конфлікт, під час якого Олексій Руденко спершу вдарив чоловіка ножем, а потім молотком. Коли нападник йшов з квартири, то, за даними слідства, умисно зламав ключ у замку, тож доступ до квартири забезпечували працівники ДСНС та передали чоловіка медикам.

Потерпілого госпіталізували у реанімацію та завдяки вчасній допомозі медиків він вижив. У суді він розповів, що того дня його напарник захворів і бригадир дав йому нового напарника – Олексія Руденка. До обіду вони працювали та не конфліктували, однак на обіді випили по 50 грам горілки і між ними виник конфлікт. Потерпілий стверджує, що Олексій Руденко вдарив його спершу ножем, а потім почав бити молотком по обличчю та тілу. Від ударів чоловік втратив свідомість, коли прийшов до тями, то нападника уже не було в квартирі. Потерпілий знайшов свій телефон, він не зміг викликати «швидку», але подзвонив виконробу та розповів, що трапилось.

Обвинувачений у суді частково визнав свою провину. Олексій Руденко розповів, що після випитого спиртного чоловік почав обурюватись, чому він говорить російською, не пішов воювати, а втік від війни до Львова. Олексій Руденко визнав, що вдарив чоловіка ножем, однак стверджує, що ударів молотком не завдавав. Після побиття обвинувачений пішов з квартири та стверджує, що залишив ключ у замку, «щоб потерпілий не мав можливості відкрити двері і покликати на допомогу». За словами Олексія Руденко, коли покидав квартиру, то усвідомив, що міг вбити потерпілого своїми ударами, тому злякався і залишив місце вчинення злочину, однак наміру вбивати чоловіка у нього не було.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи, а також врахував дані про обвинуваченого та те, що він не відшкодував потерпілому завдану шкоду. Суддя Галина Білінська визнала Олексія Руденка винним у замаху на вбивство та призначила йому сім років тюрми. Він також має виплатити потерпілому 58 тис. грн моральної та матеріальної компенсації та 10 тис. грн витрат на адвоката. На вирок ще може бути подана апеляція.