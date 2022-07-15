33-річний луганчанин разом із 56-річним львів'янином монтували сходи у квартирі, де між ними стався стався конфлікт з різаниною

У четвер, 14 липня, у Львові поліцейські затримали 33-річного мешканця Луганської області за замах на вбивство 56-річного львів’янина. Чоловіки разом займалися ремонтами квартир у Львові, під час конфлікту луганчанин важко поранив лезом свого колегу по роботі.

За даними поліції Львівщини, 33-річний мешканець Луганської області, який тимчасово проживає у Львові, разом з 56-річним місцевим жителем робили ремонт у квартирі в одному з будинків на вул. Топольній – монтували сходи. 14 липня близько 15:00 між чоловіками стався конфлікт, під час якого молодший жорстоко побив старшого та вдарив його лезом у шию, після чого з місця події втік. Поранений львів’янин зараз перебуває в реанімації.

Того ж дня поліцейські оперативно затримали винуватця злочину, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом відкрите кримінальне провадження за замах на вбивство (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.