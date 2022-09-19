Вбивця застрелив чоловіка з власної саморобної рушниці

Мешканець Дрогобиччини відсидить 8 років у в'язниці за умисне вбивство. Як повідомила прес-служба прокуратури у понеділок, 19 вересня, вбивство сталося ще у березні. Під час конфлікту, п'яний чоловік застрелив жертву з саморобної рушниці. Тож вбивцю судили ще й за незаконне виготовлення зброї. За даними ZAXID.NET засуджений – Петро Король, мешканець села Верхні Гаї.

На початку вересня Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав Петра Короля винним в умисному вбивстві. Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі. Водночас суд стягнув з нього на користь потерпілої сторони 1,5 млн грн моральної шкоди.

«Засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з потерпілим, дістав із машини саморобну рушницю та вистрілив у груди останнього. Після чого викинув тіло своєї жертви в озеро», – йдеться у повідомленні прокуратури.

З оприлюдненого у державному реєстрі вироку, відомо, що вбивця є мешканцем села Верхні Гаї і раніше не був судимий. Попри те, що у вироку суду не вказано імені злочинця, його також не повідомляють у прокуратурі, але ZAXID.NET відомо, що йдеться про Петра Короля.

Вбивство сталося 19 березня, близько 12:00. Між Петром Королем та його жертвою виник словесний конфлікт. Злочинець раптово витяг з авто саморобну однозарядну гладкоствольну рушницю і вистрелив жертві у груди. Чоловік помер на місці, а Петро Король відтягнув тіло з місця злочину та викинув його в озеро неподалік.

За вчинене Петро Король відсидить у в'язниці 8 років. Його також судили за незаконне виготовлення зброї.