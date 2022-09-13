Жінка прийшла в гості до свого знайомого і вчинила вбивство

Поліцейські затримали 48-річну львів’янку, підозрювану у вбивстві 60-річного мешканця Львова. Вбивство сталося минулої суботи, 10 вересня, у квартирі на проспекті Чорновола у центрі міста.

За даними поліції Львівщини, трагічний інцидент стався 10 вересня близько 22:00 в одній із квартир на просп Чорновола у Львові.

48-річна львів’янка прийшла в гості до свого 60-річного знайомого. Вони разом розпивали алкогольні напої та посварилися. Під час конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем у спину, спричинивши йому смертельне поранення.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.