Патрульні затримали чоловіка під час спроби втечі

У середу, 8 червня, в орендований квартирі у центрі Львова стався конфлікт між молодими людьми з Київщини, під час якого 35-річний чоловік поранив ножем у шию 20-річну дівчину, з якою зустрічався. Чоловік намагався втекти, однак його затримали патрульні.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, що інцидент трапився вдень на вул. Івана Франка в квартирі, яку 20-річна дівчина з Київщини винаймала разом з подругами. До них на кілька днів приїхав 35-річний чоловік, з яким постраждала мала стосунки. Вони посварилися і під час конфілкту чоловік завдав дівчині удар ножем у шию. Співмешканки постраждалої зателефонували в поліцію.

Чоловік намагався втекти з місця злочину. Зі слів заявниць, він міг піти на залізничний вокзал. Орієнтування та опис 35-річного чоловіка отримали усі екіпажі патрульних. Киянина помітили на вулиці Нечуя-Левицького, де його і затримали.

У затриманого в сумці знайшли ніж зі слідами крові, також забруднений був і одяг. Виявилося, що чоловік раніше судимий за розбій та за незаконне позбавлення волі людини. Своєї причетності до події він не заперечував.

На щастя, постраждала 20-річна дівчина жива, її госпіталізували.