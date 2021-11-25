Поліцейські затримали підозрюваного у ножовому нападі на львів'янина

У четвер вночі, 25 листопада, на вул. Повітряній у Львові 36-річний львів’янин тричі вдарив ножем свого 32-річного сусіда. Постраждалого госпіталізували в реанімацію, причину конфлікту з’ясовує поліція.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько опівночі 25 листопада у під’їзді одного з будинків на вул. Повітряній, що в мікрорайоні Левандівка. Раніше судимий 36-річний місцевий мешканець тричі вдарив ножем у спину свого 32-річного сусіда. Постраждалого госпіталізували в реанімацію. Про інцидент в поліцію повідомила його співмешканка.

Причину конфлікту між чоловіками правоохоронці з’ясовують. Наразі підозрюваного затримали, суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує від п’яти до восьми років в’язниці за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1. ст 121 ККУ).