Чоловік зарізав двох своїх родичів під час похорону в Кривому Розі

У Кривому Розі Дніпропетровської області в суботу, 18 січня, чоловік під час похорону зарізав двох людей, які виявилися його родичами.

Як повідомила поліція, під час конфлікту 44-річний місцевий житель спричинив 77-річному чоловікові та 46-річній жінці численні ножові поранення. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці злочину. Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За інформацією «Первого городского», вбитими виявилися дядько і сестра вбивці. Сам вбивця перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Вбивство сталося на похороні одного з його родичів. Відомо, що під час затримання чоловік кидався з ножем на поліцейських.

Раніше цей чоловік вже потрапляв у поле зору поліції. Трохи більше ніж рік тому під час помутніння розуму він закрився в одній з будівель і кидався з сокирою й серпом на медиків, поліцейських і родичів.