Чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

У Львові правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який викинув з балкона третього поверху двох котів. Обидві тварини вижили та наразі перебувають під наглядом ветеринарів. Про це 13 листопада повідомили у поліції Львівщини.

Інцидент стався ввечері 9 листопада у житловому комплексі «Семицвіт» на вул. Шевченка, 60 у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, під час побутового конфлікту 38-річний львів’янин викинув двох котів із третього поверху. Тварин забрали патрульні та доставили до ветеринарної клініки.

Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Тепер слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 цієї статті. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв ZAXID.NET, чоловік, який викинув котів, – 38-річний підприємець Демелько Любомир Юрійович. Згідно з аналітичною системою YouControl, він зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах».

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У судовому реєстрі є також справа про домашнє насильство, у якій фігурує Любомир Демелько. Згідно з постановою Яремчанського міського суду від 19 травня 2026 року, 12 квітня чоловік вчинив домашнє насильство щодо дружини у присутності їхньої малолітньої доньки: бив жінку ляпасами та погрожував їй. Згодом дружина звернулася до суду із заявою, у якій просила не застосовувати до чоловіка покарання чи обмеження, зазначивши, що вони помирилися. Суд визнав Любомира Демелька винним у вчиненні домашнього насильства та оштрафував на 510 грн.

Раніше Демелько також фігурував у справі про конфлікт із поліцейськими після ДТП у Львові. У вересні 2025 року Сихівський районний суд призначив йому п’ять діб адміністративного арешту за дрібне хуліганство. Однак Львівський апеляційний суд змінив покарання на штраф у розмірі 119 грн.