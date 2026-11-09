Двох котів доставили у ветклініку

Ввечері понеділка, 9 листопада, мешканець ЖК «Семицвіт» на вул. Шевченка, 60 у Львові викинув з балкона третього поверху двох котів. Тварин відвезли у ветеринарну клініку. З агресором спілкується поліція.

Про випадок спершу повідомили телеграм-канали.

«Двох котів викинули з третього поверху житлового комплексу “Семицвіт”. За попередніми даними, це зробив чоловік після сварки з дружиною. Тварин забрала поліція: один кіт почувається добре, інший проходить огляд у ветеринарній клініці. Також пошкоджено автомобіль дружини», – повідомили на каналі «Шевченківський Live».

Очевидці також опублікували у соцмережах відео з місця події, на якому видно, що винуватець дивиться на людей з балкона, а коли помічає, що його знімають, намагається сховатись у квартирі.

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Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

У патрульній поліції Львова ZAXID.NET підтвердили виклик. За словами поліції, чоловік спершу закрився у квартирі, згодом поліцейським вдалося з ним поспілкуватися. Тварин доставили у ветклініку на вул. Олени Степанівни.

У Нацполіції Львівщини розповіли, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

«Як попередньо встановили правоохоронці, під час побутового конфлікту, 38-річний львів’янин викинув з третього поверху двох котів. Патрульні роти тактико-оперативного реагування доставили тварин до клініки, вони перебувають під доглядом ветеринарних лікарів. Правоохоронці встановлюють обставини події», – повідомили у поліції.

Факт сімейного насильства та пошкодження авто у поліції поки не можуть підтвердити. «Встановлюються обставини», – відповіли у пресслужбі на уточнювальне питання. Слідчі готують агресору підозру.

Любомир Демелько. Фото з Інстаграму

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що чоловік, який викинув котів, – це 38-річний підприємець Демелько Любомир Юрійович. Згідно з аналітичною системою YouControl, він зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах». Також він має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Юридична особа зареєстрована у місті Жовква, на вул. Шевченка, 15.

Також йому належить приватне підприємство «Тіко Енерджі» у Шептицькому, ТзОВ «Дем оіл» та «Газавто» у Жовкві. Дружина Олена Дікарєва володіє ПП «Газовик Жовква».

У судовому реєстрі можна знайти справи щодо вчинення домашнього насильства, порушення ПДР та нетверезе керування, в яких фігурує Любомир Демелько.

Наприклад, 7 вересня 2025 року у Львові Демелько після ДТП на вул. Стрийській, 45 влаштував конфлікт із працівниками поліції. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він нецензурно лаявся на правоохоронців, образливо до них чіплявся, а у приміщенні відділу поліції пошкодив стіл і стенд. За це Сихівський районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та призначив п’ять діб адміністративного арешту.

Чоловік оскаржив постанову, заперечуючи, що пошкоджував майно у відділку поліції. Також він не визнавав, що керував автомобілем BMW X5 та вчинив ДТП, після якої виник конфлікт із правоохоронцями. Водночас Демелько визнав, що нецензурно лаявся та образливо чіплявся до одного з поліцейських. Львівський апеляційний суд погодився з висновком про його винуватість у хуліганстві та залишив постанову в цій частині без змін. Однак суд вирішив, що адміністративний арешт був надто суворим. З огляду на каяття чоловіка, наявність двох дітей, підприємницьку діяльність, допомогу ЗСУ та стан здоров’я апеляційний суд замінив п’ять діб арешту на штраф у розмірі 119 грн.

У постанові Яремчанського міського суду від 19 травня 2026 року йдеться про притягнення Любомира Демелька до адміністративної відповідальності за домашнє насильство проти власної дружини. Згідно з матеріалами судової справи, 12 квітня 2026 року близько 9:10 чоловік вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини у присутності малолітньої доньки. За даними судового реєстру, він умисно бив дружину ляпасами та погрожував їй. Через місяць його дружина звернулась до суду із заявою, в якій просила не застосовувати щодо її чоловіка жодних покарань чи обмежень, оскільки не має претензій до нього та зазначила, що між ними стався простий сімейний конфлікт, який вони самостійно владнали та примирилися, домашнього насильства не було. Суд оштрафував Любомира Демелька на 510 грн.