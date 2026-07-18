Собаку розшукують, щоб надати їй допомогу, у неї можуть бути відкриті рани

В суботу, 18 липня, у Львові на вул. Шота Руставелі чоловік викинув з вікна третього поверху собаку породи малінуа. Про інцидент в мережі Threads повідомила користувачка з ніком thedewprr. Вона написала, що собака поранена і втекла, її розшукують, щоб надати допомогу.

«Сьогодні власник викинув її з вікна. За ним неодноразово спостерігалось жорстоке поводження з тваринкою. Собачка чіпована, але я дуже вас прошу, ні в якому разі не звʼязуватись з власником. Ми дуже хочемо швидше її знайти і потурбуватись про те, щоб вона отримала сімʼю, на яку заслуговує», – йдеться в повідомленні.

Користувачка Threads додала, що звернулась в поліцію з інформацією про цей випадок.

Речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко у коментарі ZAXID.NET підтвердила, що поліцейські Львова перевіряють інформацію про жорстоке поводження з твариною. Повідомлення про випадок на вул. Шота Руставелі надійшло на лінію 102 і зареєстроване в Єдиному обліку заяв і повідомлень Львівського районного управління поліції №1.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події – спілкуються зі свідками, сусідами, вивчають відео з камер спостереження тощо. Після завершення перевірки буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Усіх, хто бачив собаку, просять написати на @thedewprr або в інстаграмі чи за номером телефону 0681643038.

Додамо, що згідно зі ст. 299 ККУ, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Якщо такі дії вчинені з особливою жорстокістю або повторно, то караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.