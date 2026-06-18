На Львівщині в лісі виявили повішену собаку

На Львівщині правоохоронці розслідують факт жорстокого поводження з твариною, внаслідок якого загинула собака. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Зазначають, що 17 червня до правоохоронців звернулася 44-річна жителька одного з сіл Шептицького району, яка повідомила, що в лісовому масиві поблизу населеного пункту виявила тіло собаки, повішеної на дереві за мотузку.

Попередньо правоохоронці встановили, що до загибелі тварини причетний 54-річний місцевий житель, який є сусідом власниці собаки. За даними слідства, чоловік обмотав шию тварини мотузкою та повісив її на дереві, внаслідок чого собака загинула.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. У поліції додали, що досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, на початку травня Галицький районний суд визнав уродженку Верховини, підприємицю Лілію Зитинюк винною у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі трьох собак, і призначив їй 3 роки іспитового терміну.