Режим поливу залежить не лише від температури повітря, а й від фази росту

У літню спеку томати особливо потребують води. Якщо правильно організувати полив, рослини не тільки легко перенесуть високі температури, а й дадуть рясний урожай. Проте багато городників припускаються поширених помилок, які можуть згубити томатні кущі. УНІАН пише, як часто і чим поливати помідори, аби отримати соковиті плоди без стресу для рослин.

Як часто поливати помідори у спеку

Режим поливу залежить не лише від температури повітря, а й від фази росту:

до появи зав’язі достатньо поливу раз на 2-3 дні, коли верхній шар ґрунту підсихає;

достатньо поливу раз на 2-3 дні, коли верхній шар ґрунту підсихає; під час плодоношення поливати потрібно частіше: щодня або через день, якщо ґрунт швидко втрачає вологу. В цей період рослини особливо жадібні до води.

Якщо немає змоги поливати щоденно – замульчуйте ґрунт. Скошена трава, сіно або тирса збережуть вологу в землі й зменшать частоту поливів.

Чого не варто робити при поливі помідорів у спеку

Не поливайте вдень. Краще це робити вранці або ввечері, коли сонце вже не пече. Волога на листках під палючими променями може викликати опіки.

Не використовуйте холодну воду. Різкий перепад температури створює для томатів стрес. Ідеальний варіант – вода, яка постояла на сонці у діжці чи баку.

Не переливайте. Надлишок вологи так само шкідливий, як і посуха. Ґрунт має бути зволоженим, але не заболоченим.

Скільки води потрібно помідорам у спекотні дні

У середньому на квадратний метр потрібно 7-10 літрів води. Або близько 1 літра під кожен кущ. Щоб перевірити, чи достатньо вологи, встроміть у землю дерев’яну паличку: якщо заходить легко – поливати ще не потрібно, якщо застряє – ґрунт сухий, тож час поливати.