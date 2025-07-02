Обробку краще проводити у ранкові години або після заходу сонця

Іноді рослини починають подавати сигнали тривоги – листя в'яне, скручується, втрачає пружність. Це не просто естетична проблема. Такі симптоми часто свідчать про брак поживних речовин, зокрема бору. Через стрес томати можуть навіть скидати цвіт, а це вже загроза для всього врожаю. Що з цим робити, пише «Главред».

Одним із найефективніших способів, щоб повернути рослинам здоровий вигляд і силу, є підживлення розчином борної кислоти. Для його приготування достатньо взяти п’ять грамів порошку та розчинити у 250 мілілітрах теплої або гарячої води. Це важливо для того, щоб кристали повністю розчинились. Після цього додають ще стільки ж холодної води, щоб отримати пів літра готового концентрату.

Якщо ви обробляєте багато кущів, увесь об’єм концентрату можна влити в десять літрів води, цього вистачить для повноцінної обробки ділянки. Якщо ж томатів менше і вистачає двох літрів розчину, то потрібно просто зменшити кількість борної кислоти в п’ять разів.

Обробку краще проводити у ранкові години або після заходу сонця, щоб уникнути опіків листя. Розчин наносять обережно на листя, не заливаючи рослину повністю. При потребі обприскування можна повторити через тиждень.