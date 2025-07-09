Досвідчені городники вважають, що видалення частини листя – важливий агроприйом

Вирощування томатів у теплиці чи відкритому ґрунті приносить задоволення: потужні, зелені кущі виглядають розкішно. Але зайва зелена маса не завжди на користь урожаю. Досвідчені городники вважають, що видалення частини листя – важливий агроприйом, який допомагає рослинам краще розвиватися. Коли і як це робити, пише «Сам собі агроном».

Чому варто видаляти листя

Зменшення втрати вологи та поживних речовин. Великі нижні листки випаровують багато вологи та поглинають поживні речовини, які могли б іти на розвиток плодів.

Поліпшення повітрообміну. Густа зелень перешкоджає циркуляції повітря, підвищує вологість і сприяє розвитку грибкових хвороб.

Запобігання гниттю та зараженню. Нижнє листя часто стикається з вологою землею, що провокує гниття і розмноження бактерій.

Саме на нижньому листі найчастіше починається ураження фітофторозом – одним із найнебезпечніших захворювань томатів.

Як правильно обривати листя