Обривати чи ні: що робити з листям помідорів, щоб не нашкодити плодам
Вирощування томатів у теплиці чи відкритому ґрунті приносить задоволення: потужні, зелені кущі виглядають розкішно. Але зайва зелена маса не завжди на користь урожаю. Досвідчені городники вважають, що видалення частини листя – важливий агроприйом, який допомагає рослинам краще розвиватися. Коли і як це робити, пише «Сам собі агроном».
Чому варто видаляти листя
Зменшення втрати вологи та поживних речовин. Великі нижні листки випаровують багато вологи та поглинають поживні речовини, які могли б іти на розвиток плодів.
Поліпшення повітрообміну. Густа зелень перешкоджає циркуляції повітря, підвищує вологість і сприяє розвитку грибкових хвороб.
Запобігання гниттю та зараженню. Нижнє листя часто стикається з вологою землею, що провокує гниття і розмноження бактерій.
Саме на нижньому листі найчастіше починається ураження фітофторозом – одним із найнебезпечніших захворювань томатів.
Як правильно обривати листя
- забезпечте вільну циркуляцію повітря між кущами;
- видаляйте все листя нижче першої плодоносної китиці, але поступово – не більше 3-4 листків за раз, щоб уникнути стресу;
- починайте обривання, коли на китиці з’являються перші зав’язі;
- у міру дозрівання наступних китиць, поступово очищуйте стебло від листя до них;
- продовжуйте, доки на верхівці рослини не залишиться приблизно 4 листки, вони потрібні для фотосинтезу.