Найчастіше суть проблеми у надмірному бажанні допомогти рослині

На вигляд – ідеальні: червоні, соковиті, великі. Але варто надкусити – і замість очікуваної солодкості відчувається водянистий або кислуватий смак. Результат зовсім не такий, як ви сподівалися, саджаючи розсаду навесні. Чому так відбувається і як повернути солодкий смак помідорам, пише Prostoway.

Листя – джерело смаку

Існує поширена порада: щоб плоди достигали швидше, треба знімати листя. Частково це правда, але лише в певних випадках і в помірній кількості. Проте багато хто сприймає цю рекомендацію буквально й починає масово обрізати зелену масу, сподіваючись, що так усі сили рослини підуть у плоди. Це велика помилка.

Листя для помідорів – як легені та кухня одночасно. У них проходять процеси фотосинтезу, саме тут утворюються й накопичуються поживні речовини, які згодом надходять до плодів.

Обрізати, але з розумом

Так, іноді прибирати листя необхідно. Наприклад, коли кущ надто загущений, і нижні листки торкаються землі. Це може спричинити загнивання, погану вентиляцію, а згодом – хвороби. У таких випадках справді варто видалити зайве листя, але робити це потрібно акуратно.

Головне правило: не обрізати листя вище за ту китицю, на якій ще наливаються плоди. В іншому разі ви позбавляєте помідори живлення. І як результат – отримуєте великі, але несолодкі або «порожні» на смак овочі.