Простий і водночас ефективний спосіб боротьби з фітофторою – мульчування сіном

Літні дощі стають справжнім викликом для городників у багатьох регіонах. Підвищена вологість, яка тримається тижнями, створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Фітофтороз, антракноз, борошниста роса – ці захворювання можуть швидко знищити врожай, якщо не вжити заходів. Доброю новиною є те, що навіть у сиру погоду томати можна зберегти, головне – вчасно й правильно діяти. Про 4 дії, які потрібно зробити з томатами при сирості, пише Аrguments.kyiv.

Підв’яжіть кущі

Помідори, особливо низькорослі сорти, потребують обов’язкового підв’язування. Якщо плоди лежать на сирому ґрунті, вони швидше починають гнити. До того ж контакт із холодною землею суттєво знижує здатність куща до повторного плодоношення: замість повноцінного врожаю можна отримати лише 2-3 партії плодів. Підв’язування допомагає не тільки вберегти урожай, а й поліпшити провітрювання всередині куща, що особливо важливо у вологу погоду.

Розпушуйте землю

Щоб уникнути застою води навколо коренів, регулярно розпушуйте ґрунт на глибину 5-7 см. Це дозволяє зайвій волозі швидше випаровуватися, а отже – зменшує ризик загнивання кореневої системи. Розпушування також покращує доступ повітря до коріння, що підтримує загальне здоров’я рослини.

Мульчуйте грядки

Простий і водночас ефективний спосіб боротьби з фітофторою – мульчування сіном. У прілому сіні розвивається сінна паличка – бактерія, яка природним чином пригнічує збудників хвороб. Цей метод особливо добре працює, якщо між томатами не ростуть інші культури. Мульча також допомагає зберігати тепло і зменшує перепади температури в прикореневій зоні.

Захистіть кущі від води

Найпростіший, але дуже важливий крок – після дощу не залишайте вологу на листі та плодах. Акуратно струсіть краплі з кущів руками або м’якою гілочкою. Це зменшить час контакту рослини з водою й знизить ризик зараження грибками. Ідеальним варіантом буде встановлення каркасного накриття, яке захистить грядку від надлишкової вологи, не обмежуючи при цьому доступ світла й повітря.