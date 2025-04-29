Завжди оцінюйте стан ґрунту перед прийняттям рішення про припинення поливу

Не всі знають, що звичні методи догляду моркви можуть вплинути на якість і смак врожаю не найкращим чином. Одним із маловідомих, але ефективних прийомів є тимчасове припинення поливу. «Новини 24» пишуть, чому двотижнева пауза у зволоженні ґрунту може зробити моркву соковитішою й смачнішою.

Чому морква потребує «сухої дієти»

Після того як сходи моркви зміцніють і сформують кілька листочків, настав час для короткочасної «сухої дієти». Протягом двох тижнів припинення поливу стимулює рослину до розвитку глибокої кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і води з глибших шарів ґрунту. Це також активізує процеси метаболізму в коренеплодах, що сприяє їх більшому розміру та покращенню смакових якостей. ​

Коли і як припиняти полив

Загалом, припиняти полив моркви рекомендується за 2-3 тижні до планованого збору врожаю. Це дозволяє коренеплодам накопичити цукри та інші корисні речовини, що покращує їх смак і зберігання. Однак, якщо погода надмірно посушлива, ґрунт дуже швидко пересихає, то останній полив можна зробити за 1-1,5 тижня. ​

Застереження

Нормальні погодні умови. Цю практику слід застосовувати тільки за умови, що ґрунт не пересихає занадто швидко.​

Відновлення поливу. Після двотижневої паузи полив слід поновити, щоб рослини отримали необхідну вологу для подальшого розвитку.​

Оцінка стану ґрунту. Завжди оцінюйте стан ґрунту перед прийняттям рішення про припинення поливу.​