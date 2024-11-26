Обрізка забезпечує кущу акуратну форму, під час неї видаляються пошкоджені або хворі гілки

Лаванда має неповторний аромат і ніжні фіолетові суцвіття, які створюють в саду атмосферу спокою і релаксації. Максимальна кількість суцвіть є одним із головних завдань під час вирощування. Саме в них міститься найбільша кількість ефірних олій, які визначають аромат рослини та її цінність.

Обрізка забезпечує кущу акуратну форму, під час неї видаляються пошкоджені або хворі гілки. Укорочення пагонів знижує ризик вимерзання рослини взимку. Але це спрацює лише у тому випадку, якщо ви підріжете її правильно. Як це зробити, пише Prostoway.

В зимовий період кущі лаванди потребують захисту. Її бажано вкривати, але навіть при такому догляді вона може підмерзнути, якщо обрізати кущі надто низько.

Як правильно обрізати

Садівники радять обрізати квітконоси, уникаючи при цьому глибокої класичної обрізки. Слід трохи скоротити довжину пагонів. Головну обрізку кущів краще проводити навесні.

Що стосується матеріалу для укриття, то рекомендується використовувати нетканий матеріал, такий як лутрасил із щільністю 60. Це забезпечить рослинам оптимальний захист від морозів та опадів.