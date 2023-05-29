29 травня ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як і чому російські ракетні атаки продовжуються з особливою впертістю та інтенсивністю.

За добу Україна пережилиа одразу дві атаки російськими ракетами – нічну і денну. Для Києва від початку місяця це був п’ятнадцятий і шістнадцятий обстріл. Тобто що два дні столицю атакували з повітря. Здається, що кремлівські упирі у бажанні залякати українців вирішили вистріляти всі ракети, які у них там ще залежалися. А заодно і всі нові ракети, які за останній рік встигли склепати в обхід санкцій.

Така інтенсивність повітряних атак з боку Росії нагадує про «Лондонський бліц» – нальоти «Люфтваффе» у перші роки Другої світової війни. Тоді німецькі літаки від вересня 1940 року по травень 1941-го регулярно бомбардували Лондон та інші англійські міста, вважаючи, що таки змусять британців капітулювати. Саме тому Лондон бомбардували 57 ночей поспіль. Але на коліна перед нацистами британці не стали.

І росіянам не вийде зламати наш український дух. Наша протиповітряна оборона збиває майже всі ракети і Shahed, які ворог десятками випускає під час кожної атаки. У хід уже пішли й балістичні ракети. Сьогодні вдень по Києву випустили 11 балістичних «Іскандер-М» та крилатих «Іскандер-К». Жодна з них до цілі не долетіла, усі знищила наша ППО. Росіяни змінюють комбінації різних ракет, додали С-400, збільшують кількість шахедів в останніх атаках до рекордних показників, але результату ворог не досягає. А наша відповідь, як уже заявив генерал Буданов, не змусить себе довго чекати.

«Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать», – заявив керівник української розвідки.

Раніше росіяни прагнули вивести з ладу нашу енергетичну інфраструктуру. Досягти блекауту їм не вдалося. Таким же фіаско завершилися спроби перебити ракетами логістику і постачання українського війська. І навіть пропагандистської мети ворог уже не досягає – на російському телевізорі все менше уваги до ракетних обстрілів Києва та інших міст. Після провалу зі шістьма збитими «Кинджалами» і повного тріумфу системи Patriot до російської пропаганди дійшло, що цю тему зараз краще не чіпати.

Однак до Кремля поки не дійшло, що ракетний терор у підсумку не спрацює, а лише підкреслить безсилля російських загарбників. Вони продовжують витрачати свої ракети навіть на удари по західних регіонах України. Сьогодні над Золочівським районом Львівщини збили чергову ворожу ракету. Внаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля, постраждалих немає. На місці падіння уламків утворилася вирва. Як повідомив очільник Львівщини Максим Козицький, в інших районах області ця ніч була спокійною.

Востаннє Росія атакувала Львівщину минулого тижня – 25 травня. Тоді росіяни серед ночі запустили дрони-камікадзе. Підрозділи протиповітряної оборони знищили десять «шахедів». Внаслідок атаки не було влучань і ніхто не постраждав. А до цього Росія атакувала Львівщину дронами Shahed теж уночі – 13 і 19 травня. Тоді також надійно спрацювали сили ППО, ніхто не постраждав, руйнувань не було. Тоді над Львівщиною знищили п’ять «шахедів». Мер Львова Андрій Садовий зазначав, що ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури міста.

Бачимо, що в травні росіяни дійсно активізували обстріли всієї України, зокрема й західних областей. До цього місяця ворог атакував Львівщину ще в березні. Тоді внаслідок влучання ракети у селі Велика Вільшаниця, що за 50 км від Львова, загинуло п’ятеро людей. В момент падіння ракети вони спали у будинку. А до цієї трагедії прильоти на Львівщині були 16 лютого. На Дрогобиччині влучили в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.

І ще одна зимова атака на Львівщину відбулася 10 лютого. Тоді сили ППО збили над областю дев’ять ракет, але ще одна влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Через цей удар селище Добротвір залишилось без електроенергії і тепла. Тоді було ще досить холодно, тож ДСНС розгортало пункти незламності. Сьогодні про ці пункти ми майже не згадуємо, хоча ще кілька місяців тому вони були на кожному кроці. Інша збита ракета тоді впала неподалік санаторію, а ще одна – біля автобусної зупинки на трасі Київ-Чоп. Вона не вибухнула, підрозділи ДСНС її знешкодили.

Російський ракетний терор ми, безумовно, переживемо. Варто лише нагадати собі, якою була ситуація рік тому, коли ми просили світ закрити небо над Україною. Сьогодні ми маємо такі системи протиповітряної оборони, про які колись могли лише мріяти. А шаленство ракетних атак це прояв страху росіян перед нашим наступом. Тож не втрачаймо віри в перемогу.