Навіть свіжозварений суп іноді може прокиснути всього за кілька годин або за ніч

Навіть свіжозварений суп іноді може прокиснути всього за кілька годин або за ніч. Якщо страва зберігається в холодильнику, але швидко набуває кислого запаху й смаку, це може бути пов’язано з помилками під час приготування та зберігання. УНІАН розповідає про можливі причини, через які страва може зіпсуватися.

Чому суп псується в холодильнику?

Занадто багато часнику або лаврового листа

Часник і лавровий лист часто додають до перших страв, проте використовувати їх слід помірно. Часник не підходить для деяких супів, зокрема рибних бульйонів і холодних супів. А лавровий лист не можна додавати до молочних і вершкових супів, а також до овочевих бульйонів, оскільки він може перебити смак і аромат основних інгредієнтів.

Ба більше, якщо покласти часник і лавровий лист туди, де вони не потрібні, може статися хімічна реакція, що прискорює скисання супу.

Залишений ополоник у каструлі

Кулінари зазначають, що ручка ополоника – це своєрідний місток для бруду. На ній можуть накопичуватися вода, залишки їжі та різні мікроорганізми. Потім вони потрапляють у суп, починається хімічна реакція, яка призводить до швидкого скисання страви.

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Тому краще ніколи не залишати ополоник у каструлі з супом і щоразу брати чистий.

Суп зберігають занадто довго

Кулінари вважають, що в деяких випадках така звичка може бути небезпечною для здоров’я. Суп, який зберігається довше трьох діб, вже потенційно стає розсадником бактерій. Якщо у вас суп зберігається довше трьох днів, то щоразу перед подачею варто його прокип’ятити та зняти пінку. А у випадку, коли страва вже неприємно пахне, краще одразу його вилити й не намагатися реанімувати.