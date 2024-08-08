Хтось починає терміново підгортати моркву, а хтось переживає, чи можна її їсти

Якщо верхівки моркви зеленіють, це не привід хвилюватися. Найчастіше на це є одна причина, про яку пише Ukr.media.

Хтось починає терміново підгортати моркву, а хтось переживає, чи можна її їсти, стверджуючи, що там накопичується шкідливий соланін – алкалоїд.

Смак у неї справді стає неприємним, але ж все не так страшно, як здається. Позеленіння верхівки моркви не несе небезпеку для здоров'я. Це лише хлорофіл, він надає не дуже приємного присмаку моркві.

Переживати не варто, при збиранні урожаю ви можете просто відрізати цю частину моркви разом з листям. Це не тільки прибере зелену верхівку, а й точку зростання, а тому морква при зберіганні не проростатиме.

Тільки після обрізки моркву треба підсушити, щоб зрізане місце загрубіло.