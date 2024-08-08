Починаючи з моменту, коли у кабачків з’являються перші листочки, варто розпочати підживлення

Щоб отримати велику кількість плодів кабачків, потрібно ретельно і якісно удобрювати їх впродовж вегетаційного періоду. Про найкращі добрива для збільшення і продовження родючості кабачків, пише Pixel.

Коли і чим підгодовувати кабачки

Починаючи з моменту, коли у кабачків з’являються перші листочки, варто розпочати підживлення. Це допоможе рослинам швидше наростити зелену масу та закласти плоди. Основні види підживлення:

мінеральні добрива: використовуйте комплексні добрива з високим вмістом азоту на початкових етапах росту. Позитивний ефект дають також калійно-фосфорні добрива, які слід вводити під час цвітіння та формування плодів;

органічні добрива: настій курячого посліду або гною – це чудове органічне добриво, яке забезпечить рослини необхідними елементами.

Правила підживлення

Підживлення органічними та мінеральними добривами варто проводити в суху погоду. Також важливо дотриматися рекомендованих доз, щоб уникнути перенасичення рослин живильними речовинами.

Полив

Не забувайте про регулярний полив. Кабачки вимагають достатньої кількості вологи, особливо під час цвітіння й формування плодів. Поливати рослини потрібно вранці або ввечері, щоб уникнути випаровування води.

Профілактика хвороб

Додатково важливо дбати про профілактику захворювань. Регулярні обробки фунгіцидами допоможуть запобігти ураженню рослин хворобами та шкідниками.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися щедрим урожаєм кабачків аж до перших заморозків.