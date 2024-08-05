Городникам потрібно правильно формувати крону перцю

Якщо ваші перці уже сформувались і виросли, але ніяк не почервоніють, тоді причин на це може бути декілька. Про них розповідає Vestnik.

Як досягти швидкого дозрівання перців

Солодкі перці можуть висіти на гілках тривалий час і залишатись зеленими – не зріти.

Перець любить сонячне світло, тепло та хороший ґрунт. Якщо поєднати всі ці умови докупи, то й доглядати особливо багато за перцем не доведеться.

Якщо перці на грядці «засиділися» і не хочуть червоніти, то є одна хитрість, яка змусить перці дозріти набагато швидше.

Городникам потрібно правильно формувати крону перцю. Такий трюк сприяє своєчасному дозріванню плодів. Видаляються зайві пасинки, листя та зав’язі, щоб плодам вистачило живлення для активного росту та соковитості. Своєчасний збір урожаю дозволить перцям, що залишилися дозріти набагато швидше.

Для швидкого дозрівання та почервоніння перців використовують хитрий трюк. Перед поливом на грядці розсипають попіл: приблизно 1-2 ст. л. під кущ. Підгодувати рослини можна розчином сульфату калію: 1/2 ч. л. на 5 л води.

Достатньо розчинити у 5 л води по 1 ч. л. суперфосфату та калійної солі, щоб отримати відмінне добриво для підживлення перців.