Захист ґрунту потребує системного підходу

Деградація земель є складним процесом, який поступово погіршує властивості ґрунту та знижує його здатність підтримувати рослини. Земля може втрачати органічну речовину, ущільнюватися, руйнуватися через ерозію або накопичувати надлишок солей. При цьому зовнішні зміни не завжди помітні одразу, адже ділянка ще певний час може давати хороший урожай. Як вчасно помітити негативні зміни та усунути причини виснаження ґрунту, пише Eco AI.

Що таке деградація земель

Деградацією називають тривале погіршення властивостей ґрунту, рослинного покриву та природних процесів, які забезпечують життєздатність території. Вона може проявлятися у втраті родючості, водній та вітровій ерозії, ущільненні, засоленні, забрудненні, зменшенні кількості органічної речовини та поступовому опустелюванні.

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Не варто оцінювати стан землі лише за врожайністю. За достатнього внесення добрив і використання інших ресурсів поле ще може давати високі врожаї, хоча його структура вже погіршується, а здатність утримувати воду та поживні речовини зменшується.

Чому органічна речовина така важлива

Органічна речовина є однією з основних складових здорового ґрунту. Вона допомагає формувати міцну структуру, утримувати вологу та поживні елементи, підтримувати діяльність ґрунтових організмів і зменшувати ризик ерозії.

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Її запаси можуть скорочуватися через надмірне розпушування, спалювання рослинних решток, тривале залишення поверхні ґрунту без рослинного покриву та вирощування культур без достатньої зміни. Щоб повернути органічну речовину, потрібне регулярне надходження рослинних решток та інших органічних матеріалів, а також дбайливе ставлення до структури ґрунту.

Як ущільнення шкодить землі

Ущільнення часто виникає через рух важкої техніки, особливо по вологому ґрунту, а також через надмірне навантаження на пасовища. Коли ґрунтові пори стискаються, кореням стає важче проникати вглиб, а воді – просочуватися до нижніх шарів.

Особливо небезпечним є ущільнення, яке формується нижче шару регулярного обробітку. Воно може тривалий час залишатися непомітним, але водночас перешкоджати розвитку кореневої системи та погіршувати водний режим.

Чому виникає засолення

Засолення є ще однією причиною погіршення стану земель. Воно часто пов’язане з неправильним зрошенням, недостатнім відведенням води та підняттям до верхніх шарів мінералізованих ґрунтових вод.

Надлишок солей ускладнює поглинання води рослинами та може пригнічувати їхній розвиток. Для покращення стану таких земель необхідно правильно організувати зрошення й дренаж та контролювати накопичення солей у ґрунті.

Ерозія та втрата верхнього шару

Верхній шар ґрунту є найбільш цінним, адже саме в ньому зосереджена значна частина органічної речовини та поживних елементів. Сильні опади можуть змивати його, а вітер – переносити частинки на значні відстані.

Ризик ерозії зростає, коли поверхня землі залишається відкритою, рослинності мало, а обробіток надмірний. Постійний рослинний покрив, рослинні рештки на поверхні та правильна сівозміна допомагають захистити ґрунт від руйнування.

Як клімат впливає на деградацію земель

Посухи, тривалі періоди спеки, сильні зливи та пожежі можуть прискорювати деградаційні процеси. Під час посухи пересушений ґрунт стає більш вразливим до вітрової ерозії, а сильні опади на відкритій поверхні посилюють змивання верхнього шару.

Водночас деградований ґрунт гірше утримує воду та накопичує органічний вуглець, тому стає менш стійким до несприятливих погодних умов. Так виникає замкнений процес, у якому погіршення стану землі підвищує її вразливість, а несприятливі кліматичні умови ще більше прискорюють деградацію.

Що допомагає зупинити деградацію

Захист ґрунту потребує системного підходу. Насамперед важливо не залишати поверхню землі надовго без рослинного покриву, дотримуватися різноманітної сівозміни та не обробляти ґрунт без потреби.

Корисними можуть бути покривні культури, повернення рослинних решток у ґрунт, зменшення механічного впливу, правильне використання води та запобігання надмірному випасу. На територіях із сильнішою деградацією застосовують відновлення рослинного покриву, агролісівництво, терасування та облаштування дренажу.

Найважливіше – спочатку визначити причину погіршення стану землі. Якщо проблему спричиняє ерозія, потрібно захищати поверхню ґрунту, якщо засолення – працювати з водним режимом, а якщо ущільнення – зменшувати надмірне навантаження.