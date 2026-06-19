Після перезволоження багато рослин потребують додаткового живлення для швидкого відновлення

Тривалі дощі можуть стати справжнім випробуванням для городу та саду. Надлишок вологи погіршує доступ повітря до коренів, сприяє розвитку грибкових захворювань і послаблює рослини. Проте своєчасні дії допоможуть зменшити негативні наслідки та зберегти майбутній урожай. Що варто зробити, пише Agroweek.

Розпушіть ґрунт

Після сильних опадів поверхня землі часто ущільнюється, утворюючи щільну кірку. Через це коренева система отримує менше кисню, а рослини починають відставати в рості.

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Щоб покращити аерацію, обережно розпушіть верхній шар ґрунту між рослинами. Працюйте акуратно, щоб не пошкодити коріння. Така процедура допоможе швидше відновити нормальний повітрообмін і покращить засвоєння поживних речовин.

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Подбайте про відведення води

Застій води є однією з головних причин загнивання коренів. Якщо на ділянці залишилися калюжі або перезволожені місця, варто якнайшвидше забезпечити відтік надлишкової вологи.

Для цього можна зробити невеликі канавки для відведення води або підгорнути рослини, створюючи невисокі насипи біля стебел. Це допоможе захистити кореневу шийку від надмірного зволоження.

Захистіть рослини від хвороб

Вологе середовище створює ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій. Після дощів уважно огляньте рослини на наявність плям, нальоту, пожовтіння чи ознак в'янення.

За необхідності проведіть профілактичну обробку відповідними засобами захисту. Багато городників віддають перевагу біологічним препаратам, які допомагають боротися із захворюваннями та водночас не завдають шкоди корисним організмам.

Видаліть пошкоджене листя та прорідіть посадки

Загущені грядки після дощів висихають значно довше, що підвищує ризик поширення інфекцій. Якщо рослини ростуть надто щільно, варто прорідити посадки для кращої циркуляції повітря.

Уражене листя, пагони або цілі рослини необхідно видалити та винести за межі ділянки. Це допоможе запобігти подальшому поширенню хвороб.

Підживіть ослаблені культури

Після перезволоження багато рослин потребують додаткового живлення для швидкого відновлення. Добре працюють комплексні добрива, які містять азот, фосфор, калій та необхідні мікроелементи.

Підживлення допомагає зміцнити кореневу систему, активізувати ріст і підвищити стійкість рослин до несприятливих умов та захворювань.