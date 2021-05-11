У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 11 травня:

День пам’яті про завершення Другої світової війни у Львові відзначили без провокацій. Обговоримо, як відбулися поминальні заходи цього року.

Львів’яни вимагають ліквідувати парковку біля «Гранд готелю» на проспекті Свободи. Відповідна петиція набрала достатню кількість голосів. Тепер питання мають розглянути депутати міської ради.

Львівські лікарні увійдуть до складу трьох територіальних медичних об’єднань. Для чого об’єднувати лікарні і яке ставлення медиків до цієї ідеї — запитаємо в начальниці управління охорони здоров’я Львівської міської ради Лесі Кобецької.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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