«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 11 травня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 11 травня:
- День пам’яті про завершення Другої світової війни у Львові відзначили без провокацій. Обговоримо, як відбулися поминальні заходи цього року.
- Львів’яни вимагають ліквідувати парковку біля «Гранд готелю» на проспекті Свободи. Відповідна петиція набрала достатню кількість голосів. Тепер питання мають розглянути депутати міської ради.
- Львівські лікарні увійдуть до складу трьох територіальних медичних об’єднань. Для чого об’єднувати лікарні і яке ставлення медиків до цієї ідеї — запитаємо в начальниці управління охорони здоров’я Львівської міської ради Лесі Кобецької.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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