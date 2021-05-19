У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 19 травня:

Більше 20 мільйонів євро кредиту надасть Львову Європейський банк реконструкції та розвитку. Обговоримо умови цієї позики, а також причини, чому наш уряд забирає у львів’ян більше 700 мільйонів гривень.

Якими будуть нові правила роботи літніх майданчиків у Львові? Чи покращать умови для ведення бізнесу рестораторам і чи залишиться на вулицях місце для пішоходів? Запитаємо в голови фракції «Голос» у Львівській міська раді Віталія Троця.

Сепаратист із паспортом Росії прийняв присягу народного депутата Верховної Ради. Дізнаємось реакції нардепів від Львівщини на скандальну ситуацію в парламенті.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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