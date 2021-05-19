Андрій Аксьонов складав присягу з місця через те, що парламентську трибуну заблокувала опозиція

Народні депутати від фракцій «Голос» і «Європейська солідарність», а також позафракційний депутат Гео Лерос блокували трибуну парламенту, щоб не дати скласти присягу новообраному народному депутатові Андрію Аксьонову. Інцидент стався в середу, 19 травня. Через блокування трибуни він оголосив її з місця під крики «Ганьба!», повідомив «Укрінформ».

Перед цим перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зібрав керівників депутатських фракцій і груп на коротку нараду з цього приводу, після чого повідомив, що напередодні уточнив у апарату парламенту, чи немає юридичних підстав, які перешкоджають присязі Аксьонова.

З причини їх відсутності, Стефанчук надав слово Аксьонову. Разом з тим, з огляду на блокування трибуни парламенту членами опозиційних фракцій і деякими позафракційними депутатами, перший віце-спікер запропонував новому народному депутатові принести присягу з місця.

Крім того, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Служби безпеки України з проханням надати офіційне роз'яснення з приводу можливої наявності у Аксьонова громадянства Російської Федерації, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, колишній мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов потрапив до Верховної Ради, перемігши на довиборах народного депутата в окрузі №50 з центром у місті Покровськ.

Що відомо про Андрія Аксьонова

Андрій Аксьонов уродженець Донецької області, з 2015 року був міським головою Добропілля Донецької області.

У ЗМІ були опубліковані докази того, що Аксьонов виїжджав на окупований Крим, де отримав російський паспорт. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році його знову переобрали на цю посаду.

У 2019 Аксьонов програв парламентські вибори на окрузі №50 Руслану Требушкіну, набравши 28,92% голосів виборців, тоді як Требушкін – 30,33%. Однак в 2020 році Требушкін написав заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з обранням його на посаду Покровського міського голови. Власне через це ЦВК оголосила на окрузі довибори, які пройшли 28 березня.

Про Андрія Аксьонова і «ДНР»

Андрій Аксьонов у 2014 році організовував псевдореферендум за так звану “ДНР” у селищі Новодонецьке під Добропіллям.

«У 2014 році Аксьонов організовував “референдум ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники “ДНР” із сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував “референдум”, та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і “не дали їм проголосувати”», – написав у Facebook журналіст і представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

При цьому він наголосив, що ніхто не змушував Аксьонова проводити «референдум ДНР», адже бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було – місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові.