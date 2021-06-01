У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 1 червня:

Майстер-клас хамства і маніпуляцій від Богдана Дубневича. На питання журналістів про дерибан землі біля Львова голова Солонківської громади відповів істерикою та закидами про замовний характер публікації. Дізнаємось обставини конфлікту.

У парламенті провалилася спроба продовжити русифікацію фільмів та серіалів на українському телебаченні. Відповідний законопроект наразі не отримав підтримки у залі. Обговоримо, хто з депутатів потурає повзучій окупації нашого телепростору.

І ще одна перемога цього дня. Верховна Рада заборонила поліетиленові пакети. З’ясуємо, наскільки очиститься природа від такого рішення і чи можна тепер виходити на вулицю із чорним пакетом BOSS.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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