«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 1 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 1 червня:
- Майстер-клас хамства і маніпуляцій від Богдана Дубневича. На питання журналістів про дерибан землі біля Львова голова Солонківської громади відповів істерикою та закидами про замовний характер публікації. Дізнаємось обставини конфлікту.
- У парламенті провалилася спроба продовжити русифікацію фільмів та серіалів на українському телебаченні. Відповідний законопроект наразі не отримав підтримки у залі. Обговоримо, хто з депутатів потурає повзучій окупації нашого телепростору.
- І ще одна перемога цього дня. Верховна Рада заборонила поліетиленові пакети. З’ясуємо, наскільки очиститься природа від такого рішення і чи можна тепер виходити на вулицю із чорним пакетом BOSS.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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