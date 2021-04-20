У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 20 квітня:

Брати Дубневичі продають найдорожче. Сотні кілограмів золота вже продано, а три гектари землі біля кільцевої дороги Львова виставили на продаж. Обговоримо причини та обставини великого розпродажу.

Комісія фінансів Львівської міськради не підтримала будівництво крематорію у місті. Проти проекту виступив і «свободівець» Руслан Кошулинський. Він вважає, що у Львові немає запиту від населення на кремацію і що вона суперечить християнським цінностям. Насправді, це зовсім не так. Будемо розбиратися в ситуації.

Щеплення від коронавірусу отримало вже майже 20 тисяч львів'ян. Із них 4 тисячі – освітяни. Чи готові вчителі вакцинуватися від ковіду? Запитаємо в голови депутатської комісії з освіти і науки у Львівській міській раді Вікторії Христенко.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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