Чорнобильська АЕС оголосила конкурс на ескіз майбутнього муралу

Один з ескізів для майбутнього муралу в ЧАЕС

Адміністрація Чорнобильської АЕС оголосила конкурс ескізів для муралу, який намалюють на одній із будівель. Про це Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» повідомило у Facebook.

Зазначається, що малюнок буде розташовано на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Відтак стінопис щодня бачитимуть близько тисячі осіб персоналу та відвідувачів станції.

Адміністрація ЧАЕС опублікувала ескізи майбутнього муралу

На своїй сторінці у Facebook адміністрація установи оприлюднила ескізи, за які можна проголосувати в коментарях. Переможець конкурсу отримає дводенну персональну екскурсію на Чорнобильську АЕС та у місто Прип'ять, а також грошову винагороду.