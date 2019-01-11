Київські мурали, на які було виділено 3,6 млн грн, художники створювали безкоштовно

У документах на Prozzoro на гонорари для художників було закладено 1,7 млн грн

За словами журналістки Олени Лунькової, мурали на київській станції метро «Осокорки», які обійшлися державі в 3,6 млн, іноземні художники створювали безкоштовно.

Про це журналістка заявила на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на авторів муралів.

Журналістка розповіла, що держсекретар Артем Біденко, який анонсував створення муралів, заявив, що їх будуть малювати відомі світові художники і «у них високі гонорари». У документах на Prozzoro на це закладено 1,7 млн грн, тобто, майже половина всієї вартості проекту #morethanus. За словами Лунькової, вона зв'язаался з авторами проекту і ті розповіли, що, як і завжди, працювали над муралами безкоштовно.

Держсекретар Біденко був проінформований про це і пообіцяв «розібратися і після закінчення показати всі чеки, квитанції». Після чого з'явилося пояснення, що «гроші не за роботу, а на райдери». Художники нібито просили бізнес-клас в літаку, дорогі номери в готелях, деякі хотіли прилетіти з дружинами, а деякі «просили постріляти з ПМ, АК, СВД». Квитанції, чеки, квитки Біденко знову пообіцяв надати.

Також журналістка звернулася до очільника Мініформполітики Юрія Стеця. Вона зазначила, що куратором проекту є його радник, київський режисер Гео Лерос. А переможцем і виконавцем тендеру є давній друг Лероса – Денис Смачелюк. Який «за дивним збігом обставин», сам створив петицію на сайті Мінсоцполітики про необхідність створення муралу на станції метро. Олена Лунькова стверджує, що автор петиції був єдиним учасником конкурсу. Підсумовуючи, журналістка попросила у чиновників оприлюднити фінасову звітність.