Серед народних методів профілактики фітофтори часто згадують чорнобривці

Фітофтора – одна з найпоширеніших проблем, із якою стикаються городники при вирощуванні помідорів. Це грибкове захворювання з’являється стрімко і часто вражає рослини саме тоді, коли плоди вже майже дозріли. Достатньо кількох днів дощової або вологої погоди, щоб зараження почалося і поширилось по всій ділянці. Часто городники використовують природні репеленти, чорнобривці, щоб захистити свій город. Чи справді квіти зможуть врятувати урожай, пише Вest home ideas.

Серед народних методів профілактики часто згадують чорнобривці, декоративні квіти з характерним запахом і яскравими суцвіттями. Вважається, що вони мають певні фунгіцидні властивості, здатні захищати сусідні культури від хвороб, у тому числі й від фітофтори. Ця порада активно передається між дачниками, і багато хто щиро вірить, що посаджені між грядками помідорів чорнобривці можуть діяти як «жива бар’єрна зона».

Проте реальна користь такого сусідства значно перебільшена. Насправді чорнобривці не мають виражених антисептичних чи протигрибкових властивостей, які могли б реально зупинити розвиток фітофторозу. Їх дія занадто слабка, щоб боротися з агресивним грибком, який швидко поширюється в умовах підвищеної вологості. Чорнобривці не нейтралізують спори фітофтори у ґрунті й не створюють навколо себе стерильне середовище.

Більше того, в деяких випадках ці квіти можуть навіть погіршити ситуацію. Вони створюють додаткове затінення і мікроклімат із підвищеною вологістю навколо грядок, що ідеально підходить для розвитку грибкових хвороб. Якщо чорнобривці ростуть надто близько до стебел помідорів, повітря перестає циркулювати належним чином, а це ще один фактор, що сприяє появі фітофтори.

Варто також розуміти, що навіть у тих рослин, які справді мають деякі антисептичні або відлякувальні властивості, ефект проявляється тільки в дуже обмежених ситуаціях. А фітофтороз – це складне й агресивне захворювання, яке потребує комплексного підходу до захисту: сівозміна, правильний полив, провітрювання, обробка фунгіцидами, і лише в якості доповнення рослини-сусіди.