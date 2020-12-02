Вранці в середу, 2 грудня, на в’їзді в Тернопіль сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулися щонайменше чотири автомобілі. В наслідок аварії загинула одна людина.

ДТП сталася поблизу села Шляхтинці на в’їзді в Тернопіль. Як повідомило видання «20 хвилин» з посиланням на очевидців, щонайменше два автомобілі після аварії розбиті вщент. На місці події працювали рятувальники, які діставали людей з розбитих автомобілів.

За інформацією заступника начальника відділу комунікації Головного управління нацполіції в Тернопільській області Андрія Василика, в аварії постраждали чотири автомобілі. Водій автомобіля Škoda загинув на місці. Ще трьох людей госпіталізували.

У лікарні швидкої допомоги повідомили, що на місце аварії виїжджали три екіпажі екстреної допомоги.

«Одну людину госпіталізували до Обласної університетської лікарні. Також в аварії постраждала вагітна жінка. Її доправили до Тернопільського перинатального центру. Більше інформації наразі немає, оскільки лікарі лише повернулись з місця аварії», – розповіла старша лікарка зміни Вікторія Андріуца.

В перинатальному центрі уточнили, що постраждала жінка переьбуває на 29-30-му тижні вагітності.

Інформації про причини ДТП наразі також немає.

Як повідомляв ZAXID.NET, у понеділок, 30 листопада, п’ятеро людей, у тому числіі – двоє дітей, загинули в ДТП на Закарпатті.