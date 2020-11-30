П'ятеро людей загинули в ДТП біля Мукачева
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою
В Мукачівському районі Закарпатської області вдень у понеділок, 30 листопада, сталася ДТП, в якій загалом загинули п'ятеро людей – четверо на місці і одна у лікарні.
Аварія сталася в селі Лалово. Попередньо правоохоронці встановили, що у ДТП зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль ВАЗ.
За інформацією поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.
Як уточнили рятувальники, аварія сталася на відрізку автошляху Мукачево-Рогатин між селами Лалово та Пістрялово Мукачівського району. Легковик ВАЗ-2115 зіткнувся з вантажівкою Scania.
Окрім чотирьох загиблих, у цій аварії також отримала травми дитина, яка їхала у легковику. Однак пізніше вона померла у реанімації.
Обставини ДТП з’ясовуються.
Інформацію про вік і стать загиблих поліція не повідомила.