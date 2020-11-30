Серед загиблих у ДТП на Закарпатті є дитина, яка померла в реанімації

В Мукачівському районі Закарпатської області вдень у понеділок, 30 листопада, сталася ДТП, в якій загалом загинули п'ятеро людей – четверо на місці і одна у лікарні.

Аварія сталася в селі Лалово. Попередньо правоохоронці встановили, що у ДТП зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль ВАЗ.

За інформацією поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Як уточнили рятувальники, аварія сталася на відрізку автошляху Мукачево-Рогатин між селами Лалово та Пістрялово Мукачівського району. Легковик ВАЗ-2115 зіткнувся з вантажівкою Scania.

Окрім чотирьох загиблих, у цій аварії також отримала травми дитина, яка їхала у легковику. Однак пізніше вона померла у реанімації.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Інформацію про вік і стать загиблих поліція не повідомила.