В аварії на Закарпатті вижив лише водій вантажівки

У смертельній ДТП біля Мукачева, яка сталася вдень у понеділок, 30 листопада, загинули п’ятеро людей: водій легковика ВАЗ, вік якого не повідомляється, 45-річний чоловік, 44-річна жінка, а також двоє 13-річних підлітків, один з яких помер у лікарні, повідомило «Суспільне» з посиланням на правоохоронців.

Аварія в Мукачівському районі сталася внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою, якою керував 50-річний водій Олександр, що їхав з Києва.

«Він на зустрічну смугу вилетів. Я трохи встиг зреагувати, але він вискочив із ряду. 2-3 машини і він вискочив. Більше нічого не можу сказати», – повідомив журналістам водій вантажівки, який в аварії не постраждав.

За словами речниці закарпатської поліції Ганни Дан, у ДТП загинули 5 людей, із них четверо – на місці аварії. Це водій легковика, а також пасажири: чоловік і жінка (їм було 45 та 44 роки) і 13-річний хлопець. Із машини витягнули живим одного хлопця – також 13-річного – і доставили до обласної дитячої лікарні Мукачева, де він помер.

«Дуже шкода, але там були мультитравми. Він буквально в нас 10 хвилин був. Почали реанімувати, вводити медикаменти і все», – розповіла виконувачка обов’язків директора Закарпатської дитячої лікарні Магдалина Семеняк.

За словами речниці ДСНС Закарпаття Наталії Батир, чотирьох із 5-ти загиблих діставали з легковика за допомогою спецінструментів.