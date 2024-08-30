У найбільшій базі даних про кінематограф IMDb високі рейтинги від глядачів фільми «Полонянки», «Вітряна ріка», «Найкраща пропозиція» та «Невидимий гість». Сюжети цих стрічок заплутані й до фіналу тримають увагу глядача.

«Полонянки», фільм 2013 року

У невеличкому американському містечку Броктон сім'я Доверів приєднується до святкування Дня Подяки у сусідів. Подружжя не помічає зникнення маленької доньки. Згодом батько дівчинки, Келлер Довер, у відчаї без успіху шукає дитину. Справу починає розслідувати поліція, яка знаходить дивний фургон, що стояв неподалік від місця зникнення дитини, й затримує першого підозрюваного. Однак його відпускають через відсутність необхідних доказів. Тоді батько зниклої дівчинки вирішує діяти самостійно й напролом.

«Вітряна ріка», фільм 2017 року

Під час прогулянки мисливець Корі Ламберт, який працює в Департаменті рибальства в індіанській резервації Вітряна Річка, знаходить замерзле тіло 18-річної жінки. Розслідуванням злочину починає займатися ФБР і відправляє недосвідчену агентку Джейн Беннер. Бездоріжжя та умови зимового Вісконсину перетворюють роботу на справжнє випробування. Агентка звертається за допомогою до Корі Ламберта, який добре знає територію та звичаї місцевих. Вони разом виявляють, що вбивство не випадкове й не поодиноке.

«Найкраща пропозиція», фільм 2013 року

Успішний директор одного з аукціонних будинків Вергілій Олдман захоплюється мистецтвом та антикваріатом. Впродовж років йому вдається зібрати у секретній кімнаті своєї вілли шедеври живопису різних епох. Однак одного дня в його житті з'являється загадкова жінка, яка приховує свою особистість. Її батьки померли й залишили після себе мистецьку колекцію. Жінка боїться відкритого простору і не показує людям свого обличчя. Вергілій заінтригований і починає закохуватися у неї.

«Невидимий гість», фільм 2016 року

Успішний бізнесмен Едріан Доріа одного дня прокидається в закритому готельному номері зі своєю мертвою коханкою. Чоловіка звинувачують у вбивстві, але він рішуче все заперечує.

Підозрюваний звертається до спеціалістки з проблемних юридичних справ Вірджинії Гудмен. Для адвокатки це остання справа у її кар'єрі, яку вона не хоче програвати. Вірджинії Гудмен вважає, що Едріан Доріа розповідає не усі деталі.