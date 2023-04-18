Світлина одного з найстарішого замку Львівщини – Олеського – посіла п’яте місце

Журі фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» назвало переможців 2022 року. Топ-10 найкращих фото українських пам’яток оголосили 18 квітня, у Міжнародний день пам’яток і визначних місць. До десятки найкращих фото України увійшли чотири з Львівщини.

Серед відзначених світлин – найпопулярніші пам’ятки області. Це Олеський і Підгорецький замки, каплиця Боїмів та Львівська опера.

За оцінками журі переможцями української частини конкурсу «Вікі любить пам’ятки» стали:

Сергій Орлик, зображення «японського» манежу Деркульського кінного заводу у селі Данилівка на Луганщині; Сергій Рижков, фото Червоногородського замку у селі Нирків на Тернопільщині; Вадим Постернак, світлина каплиці Боїмів у Львові, яка також стала найкращою фотографією області; Андрій Чуяшенко, фотографія будинку Польського магістрату у місті Кам ’ янець-Подільський; Андрій Чуяшенко, зображення замку Даниловичів у смт Олесько; Сергій Зисько, світлина Тринітарського костьолу та дзвіниці у місті Кам ’ янець-Подільський; Юрій Петруняк, фотографія палацу у Підгірцях; Олександр Харват, світлина замку князів Острозьких-Любомирських у місті Дубно на Рівненщині; Олександр Мальон, зображення церкви Усікновення голови Іоанна Предтечі у селі Іванове на Одещині; Сергій Рижков, фотографія театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львів.

фото переможців конкурсу «Вікі любить пам’ятки»

В українській частині конкурсу «Вікі любить пам’ятки» взяли участь 292 учасників, які завантажили 13 982 світлин українських памʼяток. За кількістю доданих світлин Україна посіла четверте місце серед 39 країн-учасниць.

На цьогорічний конкурс можна було подавати фотографії, зняті до 23 лютого 2022 року. Водночас у міжнародній частині конкурсу Україна вирішила не брати участі через допуск світлин пам’яток з Росії.