Чотири об’єкти Львівщини увійшли в топ-10 фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки»
Журі фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» назвало переможців 2022 року. Топ-10 найкращих фото українських пам’яток оголосили 18 квітня, у Міжнародний день пам’яток і визначних місць. До десятки найкращих фото України увійшли чотири з Львівщини.
Серед відзначених світлин – найпопулярніші пам’ятки області. Це Олеський і Підгорецький замки, каплиця Боїмів та Львівська опера.
За оцінками журі переможцями української частини конкурсу «Вікі любить пам’ятки» стали:
- Сергій Орлик, зображення «японського» манежу Деркульського кінного заводу у селі Данилівка на Луганщині;
- Сергій Рижков, фото Червоногородського замку у селі Нирків на Тернопільщині;
- Вадим Постернак, світлина каплиці Боїмів у Львові, яка також стала найкращою фотографією області;
- Андрій Чуяшенко, фотографія будинку Польського магістрату у місті Кам’янець-Подільський;
- Андрій Чуяшенко, зображення замку Даниловичів у смт Олесько;
- Сергій Зисько, світлина Тринітарського костьолу та дзвіниці у місті Кам’янець-Подільський;
- Юрій Петруняк, фотографія палацу у Підгірцях;
- Олександр Харват, світлина замку князів Острозьких-Любомирських у місті Дубно на Рівненщині;
- Олександр Мальон, зображення церкви Усікновення голови Іоанна Предтечі у селі Іванове на Одещині;
- Сергій Рижков, фотографія театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львів.
фото переможців конкурсу «Вікі любить пам’ятки»
В українській частині конкурсу «Вікі любить пам’ятки» взяли участь 292 учасників, які завантажили 13 982 світлин українських памʼяток. За кількістю доданих світлин Україна посіла четверте місце серед 39 країн-учасниць.
На цьогорічний конкурс можна було подавати фотографії, зняті до 23 лютого 2022 року. Водночас у міжнародній частині конкурсу Україна вирішила не брати участі через допуск світлин пам’яток з Росії.