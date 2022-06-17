Чотирьох медпрацівників Львівщини нагородили державними нагородами
Трьом медикам присвоїли звання «Заслужений лікар України» і одному – «Заслужений працівник охорони здоров’я України»
16 червня у Митрополичих садах Архикатедрального Собору Святого Юра відбулися урочистості напередодні Дня медичного працівника, на яких чотирьом медикам Львівщини вручили державні нагороди «за значний особистий внесок у державне будівництво, науково-технічний розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю», повідомила пресс-служба ЛОДА.
Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли:
- Секелі Михайлу Васильовичу, лікареві спеціалізованої консультативної поліклініки Науково-дослідного інституту епідеміології і гігієни Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького,
- Синенькому Омеляну Володимировичу, завідувачу відділення Львівської обласної клінічної лікарні,
- Рудницькій Надії Дмитрівні, завідувачці відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру.
Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України»:
- Кривку Юрію Ярославовичу, ректору Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.
«У час війни Збройні сили України боронять нас на фронті, а медичні працівники охороняють наше здоров'я як тут, так і на передовій. Дякую вам за те, що присвятили своє життя найдорожчому, що у кожного є - життю. Ви даруєте людям надію, не залишаєтесь осторонь людського горя», – сказав під час вручення нагород голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса, останні декілька років стали викликом не лише для нашої медицини, але й усього світу, адже саме медики першими прийняли на себе удар Covid-19, а зараз невтомно допомагають нашим воїнам, лікуючи їх та даючи шанс на здорове майбутнє.
Також на урочистому заході, який ініціювала Комісія з питань охорони здоров’я Львівської архієпархії УГКЦ, вручили подяки колективам Львівського військово-медичного клінічного центру державної прикордонної служби України та Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.