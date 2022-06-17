Голова ЛОВА Максим Козицький вручив державну нагороду головній пульмонологині Львівщини Надії Рудницькій

16 червня у Митрополичих садах Архикатедрального Собору Святого Юра відбулися урочистості напередодні Дня медичного працівника, на яких чотирьом медикам Львівщини вручили державні нагороди «за значний особистий внесок у державне будівництво, науково-технічний розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю», повідомила пресс-служба ЛОДА.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли:

Секелі Михайлу Васильовичу , лікареві спеціалізованої консультативної поліклініки Науково-дослідного інституту епідеміології і гігієни Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького,

, лікареві спеціалізованої консультативної поліклініки Науково-дослідного інституту епідеміології і гігієни Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, Синенькому Омеляну Володимировичу , завідувачу відділення Львівської обласної клінічної лікарні,

, завідувачу відділення Львівської обласної клінічної лікарні, Рудницькій Надії Дмитрівні, завідувачці відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру.

Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України»:

Кривку Юрію Ярославовичу, ректору Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.

«У час війни Збройні сили України боронять нас на фронті, а медичні працівники охороняють наше здоров'я як тут, так і на передовій. Дякую вам за те, що присвятили своє життя найдорожчому, що у кожного є - життю. Ви даруєте людям надію, не залишаєтесь осторонь людського горя», – сказав під час вручення нагород голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса, останні декілька років стали викликом не лише для нашої медицини, але й усього світу, адже саме медики першими прийняли на себе удар Covid-19, а зараз невтомно допомагають нашим воїнам, лікуючи їх та даючи шанс на здорове майбутнє.

Також на урочистому заході, який ініціювала Комісія з питань охорони здоров’я Львівської архієпархії УГКЦ, вручили подяки колективам Львівського військово-медичного клінічного центру державної прикордонної служби України та Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.