Чотирьох з шести натуралізованих російських біатлоністок виключать зі складу збірної України. Про це пише Суспільне.

Контракт на новий сезон з представниками зимових видів спорту перепідписують 1 травня. Він не буде підписаний з Ольгою Абрамовою, Катериною Бех та Оксаною Москаленко.

Також його не перепідпишуть з Дар'єю Сідоровою, яка не виступала на міжнародному рівні за Україну. Про її перехід з Росії в Україну стало відомо влітку 2021 року.

Сідорова мала виступити у сезоні лише на Зимовій Універсіаді, уже в статусі української біатлоністки, однак старт було скасовано.

Ще до початку війни Дар'я Сідорова перебувала на території Росії, звідки не виїжджала. Упродовж 40 днів вона ніяк не коментувала війну. Згодом, Сідорова опублікувала пост в Instagram, в якому написала, що виступає проти війни і хоче продовжити кар'єру в Україні.