Чотирьох правоохоронців звинувачують у покриванні крадіжок на львівському вокзалі

Слідство встановило причетність чотирьох поліцейських до злочиннї схеми

Дев’ятьох учасників організованої злочинної групи судитимуть за грабежі та крадіжки, вчинені на львівському вокзалі. До неї входили четверо працівників поліції та п’ять осіб ромської національності.

У травні-серпні 2018 року поліцейські організували та прикривали систематичні злочини, які вчиняли роми на території Головного залізничного вокзалу Львова. За цей період зловмисники заволоділи понад 160 тис. грн.

«Члени організованого угрупування з метою приховування своєї злочинної діяльності постійно змінювали номери абонентів мобільного зв’язку, а також для зменшення кількості скарг громадян про вчинені крадіжки, організували залишення кишеньковими злодіями документів потерпілих після їх викрадення у заздалегідь обумовленому місці», ‒ розповіли у прокуратурі області.

Одного із зловмисників, 46-річного капітана поліції, затримали у серпні. На цей час вдалося встановити дев’ятьох учасників злочинної схеми. З них ‒ четверо поліцейські, серед яких старший оперуповноважений, начальник сектору. Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена організованою групою), ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Галицький районний суд має обрати зловмисникам запобіжний захід.