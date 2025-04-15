Якщо частина смородини не пережила зиму, не варто поспішати викопувати весь кущ

Після танення снігів садівники уважно оглядають кущі й молоді дерева, шукаючи сліди морозу чи хвороб. Смородина, попри свою загальновідому витривалість, іноді втрачає пагони або й цілі кущі після зимівлі. Якщо ви помітили, що після зими гілки виглядають мертвими, засохлими чи почорнілими – варто розібратися в причинах, аби уникнути цього в майбутньому. На які ознаки звернути увагу, пише Fermer.

Морозостійкість і вразливість смородини

Хоча смородина вважається досить стійкою до морозів культурою, не вся її частина однаково витримує холод. Надземна частина, особливо гілки й бруньки, можуть переносити зниження температури до -40°C. А от коріння значно ніжніше – воно пошкоджується вже при -15°C, особливо якщо ґрунт залишився без снігового покриву чи утеплення.

Як розпізнати пошкодження після зими

Ознакою того, що рослину серйозно вразив мороз, є чорна деревина на зрізі пагону. Якщо обрізати гілку і помітити темний або сірий колір всередині, це свідчить про загибель тканин через перемерзання. Такі пагони потрібно обов’язково обрізати до живої, світлої деревини. Чим раніше це зробити навесні, тим краще – це допоможе кущеві швидше відновитись і не витрачати сили на неживі частини.

Як захистити смородину до настання раптових морозів

Найкращий спосіб уникнути зимового ушкодження – правильна підготовка до холодів. Це включає мульчування ґрунту (наприклад, торфом, перегноєм чи сухим листям), що допомагає зберегти тепло біля коріння. Також варто пригинати гнучкі пагони ближче до землі та вкривати їх агроволокном, лапником або просто снігом, якщо погода дозволяє. Такий підхід значно зменшить ризики підмерзання.

Що робити навесні, якщо кущ ушкоджений

Якщо частина смородини не пережила зиму, не варто поспішати викопувати весь кущ. Часто коренева система залишається живою, і після радикальної обрізки можуть піти нові пагони з прикореневої зони. У такому разі допоможе стимуляція росту – поливи теплою водою, добрива з азотом і захист від повторних заморозків. Вже за місяць кущ може відновитися.