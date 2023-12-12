Йдеться про ділянку площею 0,29 га на вул. Городницький, 43 у Львові

Київський окружний адміністративний суд підтвердив право компанії «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед» викупити ділянку на вул. Городницькій, 43, яку вона придбала на аукціоні ще у 2010 році, однак досі не може її приватизувати через неврегульований Кабміном механізм продажу землі несільськогосподарського призначення іноземним компаніям.

Як вказано в матеріалах справи, у 2010 році компанія «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед» перемогла на аукціоні і отримала право викупу земельної ділянки площею 0,29 га на вул. Городницькій, 43. Оскільки компанія-переможець мала іноземні інвестиції, Львівська міськрада звернулась за погодженням щодо продажу ділянки несільськогосподарського призначення до Кабміну, який, своєю чергою, лист ЛМР повернув. У поясненні йшлося, що механізм продажу землі компанії, що належить іноземцям, не врегульований. Після цього ЛМР ще кілька разів зверталася до Кабміну та Львівської ОДА з проханням дозволити продаж землі, однак жоден орган цей продаж не погодив, посилаючись на відсутність відповідного механізму.

У 2021 році Львівська міська рада проголосувала за ухвалу, що визнає торги не дійсними і призначила новий аукціон. Крім цього, в червні 2022 року депутати ЛМР затвердили управлінню земельних ресурсів технічну документацію для продажу ділянки на аукціоні.

Своє право на повторний продаж ділянки міськрада пояснила тим, що Кабмін не надавав дозволу на викуп землі іноземній компанії, тобто, «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед». Натомість у компанії стверджують, що цей механізм в Україні взагалі не врегульований, а сама компанія не є іноземною, оскільки зареєстрована в Україні.

У січні Київський окружний адміністративний суд в задоволенні позову «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед» про забезпечення позову проти Львівської міської ради відмовив. Однак компанія цю ухвалу оскаржила.

Після повторного звернення 20 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав, що Кабмін узагалі не розглянув лист Львівської міськради по суті, а тому ухвали ЛМР про визнання торгів недійсними прийняті з порушеннями. Враховуючи це, суд визнав протиправною та скасував ухвали міської ради від 2021 та 2022 років про скасування аукціону 2010 року та оголошення нових торгів. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед» зареєстроване в Україні більше 25 років тому в селі Велика Димерка на Київщині. Засновником компанії є фірма «КК Беверіджиз Холдінгз ІІ Б. В», зареєстрована в Амстердамі, Нідерланди.

Вже багато років на вул. Городницькій, 43 є завод і склад продукції компанії «Кока Кола». Ділянку поруч, яку компанія купила на аукціоні в 2010 році, планувалоя використовувати для заїзду на завод та парковку.

У 2022 році на аукціоні право оренди ділянки на вул. Городницькій, 43 придбав червоноградський підприємець Андрій Малко. Він є директором ТзОВ «Фірма "Енерготрейд"», яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. В 2023 році міськрада дозволила приватизувати цю землю львівському підприємцю Павлу Волкову, який купив ділянку на аукціоні за 27 млн грн.