Йдеться про ділянку площею 0,29 га на вул. Городницький, 43 у Львові

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало у приватну власність земельну ділянку в районі Підзамчі за 27 млн грн. Покупцем став власник кількох автосалонів у Львові Павло Волков.

Йдеться про ділянку площею 0,29 га на вул. Городницький, 43, що призначена належить до земель житлової та громадської забудови та призначена для будівництва офісів та адмінбудівель. У січні 2023 року виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови на забудову цієї ділянки, за якими висота будівель на цій ділянці не має перевищувати 18 м, а площа забудови – 40%.

Землю виставили на аукціон 6 червня зі стартовою ціною 11,3 млн грн. Аукціон відбувся 4 липня на електронному майданчику «Prozorro. Продажі». Участь у ньому взяли ТзОВ «Захід Інвест Контакт» та підприємець Павло Волков, які запропонували купити ділянку за 15 млн грн та 27 млн грн відповідно. Переможцем торгів став Павло Волков. Управління земельних ресурсів повідомило йому про намір укласти договір купівлі-продажу.

Павло Волков є власником дилерського центру «Лексус Львів» та сервісного центру Toyota «Діамант» у Львові. У 2022 році він купив ділянку площею 0,58 га у мікрорайоні Рясне за 19,1 млн грн.