Львівська міськрада затвердила перелік земельних ділянок, які у 2023 році виставлять на продаж через електронні аукціони. Ці ділянки розташовані у приєднаних до Львівської ОТГ громадах. Відповідну ухвалу депутати підтримали на засіданні сесії 9 березня.

Йдеться про 19 ділянок, серед яких п’ять у Дублянах, шість у Малих Підлісках, дві у Ситихові, дві у Малехові, дві у Рудному та одну в Лисиничах. Загальна площа цих ділянок становить 10,5 га. Ці ділянки мають різне цільове призначення – для будівництва торгових будівель, туристичної інфраструктури, паркінгів, транспортної інфраструктури та житла та будівель громадського призначенні.

Управління земельних ресурсів має провести грошову оцінку ділянок, після чого їх виставлять на продаж.