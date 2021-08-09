Cоратниця Навального Любов Соболь виїхала з РФ через переслідування
Напередодні суд присудив їй півтора року обмеження волі за нібито підбурювання до протестів
Колишня юристка «Фонду боротьби із корупцією» та соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь ввечері 8 серпня виїхала з Росії.
Першим про це написав головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедіктов. За даними джерела агентства «Інтерфакс», Соболь полетіла до Стамбула. Сама Соболь наразі не підтверджувала факту виїзду з Росії.
3 серпня Преображенський суд у Москві визнав Любов Соболь винною у так званій «санітарній справі», пов'язаній з акцією протесту в Москві 23 січня. Йдеться про нібито підбурювання до порушення санітарно-епідеміологічних норм.
Соболь отримала вирок у півтора року обмеження волі, хоча прокуратура просила про два роки. Сама жінка назвала рішення суду несправедливим та наполягала, що у справі немає доказів її провини.
Жінка нібито виїхала з Росії безперешкодно, оскільки її вирок ще не набрав чинності. Однак тепер через виїзд із країни його можуть посилити.