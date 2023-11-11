B-21 Raiderє першим новим американським бомбардувальником за більш ніж 30 років

Американський стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, що здатний нести ядерну зброю, здійснив свій перший випробувальний політ здійснив. Про це 11 листопада повідомила «Європейська правда».

Стратегічний B-21 Raider здійснив політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його випробовує і розробляє компанія Northrop Grumman. У ВПС США пояснили, що такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення «стійких, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів».

B-21 Raider був представлений наприкінці грудня минулого року після років секретних розробок. Військово-повітряні сили США планують побудувати 100 таких літаків, які за формою крила нагадують попередника B-2 Spirit. При цьому вартість 100 серійних машин оцінюється в 51-55 млрд доларів.

Літак В-21 буде, імовірно, оснащений двома перспективними двигунами Pratt & Whitney PW9000, створюваними на основі двигуна F135 (розробленого для винищувача Lockheed Martin F-35 Lightning II). Крім того, триває розробка інформаційної системи та сенсорів для нового літака та їхні випробування із використанням бізнес-джета, як тестової платформи. Готовності до експлуатації планується досягти в 2026 або 2027 році.

Американський стратегічний бомбардувальник B-21 Raider (фото ВПС США)

Літак планують виробляти у варіантах з пілотами та без них. B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років, і майже кожен аспект програми засекречений. Як Northrop Grumman, так і ВПС США намагаються захистити деталі програми, щоб не дати Китаю отримати доступ до технології і побудувати подібну версію, як це сталося з іншими передовими американськими системами озброєнь, такими як винищувач F-35.