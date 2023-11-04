Ракета «Ярс» збилась із курсу

Росія невдало випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, які є носіями ядерної зброї. Одна з ракет, «Ярс», збилась з курсу, повідомили у суботу, 4 листопада, у прес-службі Головного управління розвідки.

Випробування ракети РС-24 «Ярс» відбулися 1 листопада в Архангєльської області. Балістична ракета, яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил Росії, провалила випробування.

«Запуск ракети “Ярс” із космодрому “Плєсєцк” (Архангєльська область) по цілі на полігоні “Кура” (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ. За даними ГУР МО України, ракета “Ярс” збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року», – повідомили у прес-службі ГУР.

У розвідці нагадали, що 25 жовтня також невдало завершилися випробування балістичної ракети РСМ-56 «Булава». Ракету запустили з підводного ракетного крейсера «Борей».

«Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 “Сармат” шахтного базування ― це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ. У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 “Воєвода” створена їй на заміну ракета “Сармат” позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично “Сармат” ― недопрацьована, недосконала, сира ракета», – додали у прес-службі ГУР.

Через ускладнення із «Сарматом», Росія постійно відкладала приймання на озброєння цих ракет. За даними ГУР, ракети цього типу прийняли на озброєння у вересні 2023 року після першого та єдиного випробування у квітні 2023 року.

У розвідці додали, що росіяни досі не змогли подолати складнощі щодо вдосконалення повітряних компонентів стратегічних ядерних сил. За даними ГУР, на рік окупанти можуть частково модернізувати 1-2 літаки Ту-160 та Ту-95С. Через те, що Росія не змогла відновити виробництво нової версії двигунів НК-32, постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, хоч і було заплановане на 2023 рік.

Ключову роль у цих проблемах РФ відіграють міжнародні санкції, вважає розвідка. Окрім того, ситуація з технічним станом ракет та бомбардувальників Росії свідчить про неспроможність науково-технічної та промислової баз РФ виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним.

Зазначимо, лиш через день після випробувань РС-24 «Ярс», 2 листопада, президент Росії Владімір Путін підписав закон про вихід із договору про заборону ядерних випробувань. Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, оголошене сьогодні рішення Росії відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрози для світової стабільності.