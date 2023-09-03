Північна Корея заявила, що під час навчань зімітувала ракетно-ядерну атаку, щоб «попередити Сполучені Штати про небезпеку ядерної війни». Про це 3 вересня повідомило CNN.

Країна запустила кілька крилатих ракет, деякі з яких були оснащені імітацією ядерних боєголовок. Метою цього було «попередити ворогів про реальну загрозу ядерної війни».

Зокрема, військові КНДР запустили «дві стратегічні крилаті ракети дальнього радіусу дії з імітацією ядерних боєголовок».

Інсценована ядерна атака начебто була відповіддю на спільні військові навчання, проведені Сполученими Штатами і Південною Кореєю на початку тижня.

До слова, на початку року Північна Корея провела парад, показавши на ньому «більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше».