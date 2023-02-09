Північна Корея провела нічний парад, показавши на ньому «більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше». Про це повідомляє агенція Reuters.

Північна Корея провела нічний військовий парад у Пхеньяні, щоб відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою, яка розглядається як можлива майбутня керівниця у спадковій диктатурі.

Пхеньян заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети продемонстрували найбільший потенціал ядерного удару Північної Кореї, додавши, що на параді також були присутні тактичні ядерні підрозділи.

Кадри, оприлюднені державними ЗМІ, показують 11 найбільших міжконтинентальних балістичних ракет КНДР Hwasong-17. Вони мають дальність, достатню для нанесення удару ядерною боєголовкою майже в будь-якій точці світу.

WATCH: #BNNNorthKorea Reports.#NorthKorea demonstrated its missile manufacturing muscle at a nighttime parade on Thursday, exhibiting more intercontinental ballistic missiles ICBMs than ever before and hinting at a new solid-fuel weapon.#Defence — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 9, 2023

У листопаді лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що кінцевою метою його країни є володіння «найпотужнішими ядерними силами в світі». Ця заява була зроблена після того, як Кім проінспектував випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17 і пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї.

На початку 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Північна Корея наважиться на напад, то США готові застосувати ядерну зброю. Остін застеріг КНДР від будь-яких спроб порушити мир на Корейському півострові, заявивши, що «якщо вони кинуть виклик одному з нас, вони кинуть виклик альянсу США та Південної Кореї загалом.